На железнодорожной станции Фили в столице мужчина попал под поезд. От полученных травм он скончался, пишет "Комсомольская правда".По предварительным данным, мужчина нарушал правила безопасного поведения на железной дороге и находился на путях перед приближающимся составом. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Евросоюз для обеспечения условий своего дальнейшего экономического роста вынужден расшатывать политические режимы соседей, и одним из ближайших кандидатов на эту незавидную участь является Турция. Об этом заявил российский политолог и экономист Саид Гафуров...»
Основатель "Юлмарт" Алексей Никитин и бывший гендиректор компании Сергей Федоринов стали фигурантами уголовного дела. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что в отношении сотрудников одного из крупнейших онлайн-ретейлеров в России (выручка по итогам прошлого года составила свыше 51,5 миллиарда рублей) возбуждено уголовное дело о неуплате налогов в особо крупном размере...»
Евросоюз для обеспечения условий своего дальнейшего экономического роста вынужден расшатывать политические режимы соседей, и одним из ближайших кандидатов на эту незавидную участь является Турция. Об этом заявил российский политолог и экономист Саид Гафуров...»
Основатель "Юлмарт" Алексей Никитин и бывший гендиректор компании Сергей Федоринов стали фигурантами уголовного дела. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что в отношении сотрудников одного из крупнейших онлайн-ретейлеров в России (выручка по итогам прошлого года составила свыше 51,5 миллиарда рублей) возбуждено уголовное дело о неуплате налогов в особо крупном размере...»