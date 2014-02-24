На стройке в центре Москвы рабочий получил жуткие травмы
22 февраля 2017, среда, 16:28 – ИА СОЧИ-24
На строительной площадке в центре Москвы произошло ЧП. Работник упал с высоты четвертого этажа на второй и получил жуткие травмы.У пострадавшего диагностировали перелом таза, лодыжки и ребер. Строитель был доставлен в НИИ им. Склифосовского. По факту происшествия проводится проверка, передает РЕН ТВ.
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Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов прокомментировал внешний вид министра иностранных дел Бориса Джонсона на утренней пробежке в Лондоне. Депутат отметил, что для российских дипломатов появление в городском парке в семейных трусах, как это сделал Джонсон, недопустимо...»
Видео с пьяным президентом Украины Петром Порошенко, рассуждающим об "агрессии России" на встрече с военнослужащими вооруженных сил Украины (ВСУ), вызвало у пользователей Сети возмущение, негодование и смех. Многие сразу заметили, что украинский лидер не смог с первого раза выговорить слово "прапорщики"...»
В канун Дня защитника Отечества в Сети появился захватывающий фильм, снятый летом 2016 года в подмосковном военном парке "Патриот". Известные ведущие радиостанций "Маяк" и "ВестиФМ" показали свои возможности на московском этапе "Гонки Героев"...»