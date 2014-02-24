На юге Москвы мужчина открыл стрельбу по прохожим

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Как Порошенко постоянно врет о "победах" на Западе сегодня, 08:44 Украинская газета раскрыла секрет "успеха" президента Петра Порошенко на мировой арене. Оказывается, глава государства выдавал желаемое за действительное...»



Максакову предупредили об угрозе на Украине сегодня, 08:44 Правоохранительные органы советуют вдове экс-депутата Дениса Вороненкова, оперной диве Марии Максаковой вернуться в Россию. В то же время стражи порядка отметили, что на Украине ей грозит опасность...»