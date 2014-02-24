На юге Москвы мужчина открыл стрельбу по прохожим

В столице 54-летний мужчина открыл стрельбу из пистолета по прохожим. Инцидент произошел на Медынской улице, передает сетевое издание m24.ru.При задержании злоумышленник направил на сотрудников правоохранительных органов пистолет и попытался выстрелить, но произошла осечка. Правонарушитель доставлен в отдел полиции.
Правоохранительные органы советуют вдове экс-депутата Дениса Вороненкова, оперной диве Марии Максаковой вернуться в Россию. В то же время стражи порядка отметили, что на Украине ей грозит опасность...»
Правоохранительные органы советуют вдове экс-депутата Дениса Вороненкова, оперной диве Марии Максаковой вернуться в Россию. В то же время стражи порядка отметили, что на Украине ей грозит опасность...»