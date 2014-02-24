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На юге Москвы найдено тело мужчины с ножевым ранением

9 марта 2017, четверг, 10:14 – ИА СОЧИ-24


В одной из квартир на Бирюлевской улице в столице обнаружен мертвым мужчина. Специалисты зафиксировали колото-резаное ранение груди, передает агентство
"Москва". По данным правоохранительных органов, смерть наступила примерно за шесть часов до
приезда полиции. По факту случившегося проводится проверка.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 14:44
Трамп послал сектанта в Россию за пельменями

Джону Хантсману сделали предложение, от которого он не смог отказаться. А, скорее, и не захотел. Отметившийся резкими высказываниями в адрес России политик согласился стать послом США в Москве. Несмотря на русофобскую риторику Хантсмана, опасаться этого назначения не стоит, считают эксперты...»

сегодня, 14:15
В Москве 34-летнюю бабушку лишают родительских прав

Молодую бабушку из Москвы хотят лишить родительских прав из-за того, что ее 15-летняя дочь ведет разгульный образ жизни. По мнению педагогов, школьница, которая недавно родила, не может нормально учиться...»

сегодня, 14:01
Неожиданный поворот в деле малайзийского Boeing

На борту малайзийского лайнера Boeing 777, следовавшего рейсом MH370 из Куала-Лумпура в Пекин, мог находиться "лишний" пассажир. Именно он мог захватить контроль над самолетом при помощи внешней группы поддержки...»

сегодня, 13:58
По лицу можно определить признаки болезней

Группа исследователей из США расшифровала признаки, по которым можно определить наличие в организме некоторых заболеваний. Американские ученые утверждают, что одного взгляда на человека бывает достаточно, чтобы обнаружить до восьми болезней, которыми он страдает...»

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