На юге Москвы найдено тело мужчины с ножевым ранением
9 марта 2017, четверг, 10:14 – ИА СОЧИ-24
В одной из квартир на Бирюлевской улице в столице обнаружен мертвым мужчина. Специалисты зафиксировали колото-резаное ранение груди, передает агентство "Москва". По данным правоохранительных органов, смерть наступила примерно за шесть часов до приезда полиции. По факту случившегося проводится проверка.
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Джону Хантсману сделали предложение, от которого он не смог отказаться. А, скорее, и не захотел. Отметившийся резкими высказываниями в адрес России политик согласился стать послом США в Москве. Несмотря на русофобскую риторику Хантсмана, опасаться этого назначения не стоит, считают эксперты...»
Молодую бабушку из Москвы хотят лишить родительских прав из-за того, что ее 15-летняя дочь ведет разгульный образ жизни. По мнению педагогов, школьница, которая недавно родила, не может нормально учиться...»
На борту малайзийского лайнера Boeing 777, следовавшего рейсом MH370 из Куала-Лумпура в Пекин, мог находиться "лишний" пассажир. Именно он мог захватить контроль над самолетом при помощи внешней группы поддержки...»
Группа исследователей из США расшифровала признаки, по которым можно определить наличие в организме некоторых заболеваний. Американские ученые утверждают, что одного взгляда на человека бывает достаточно, чтобы обнаружить до восьми болезней, которыми он страдает...»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко резко отреагировал на заявление премьер-министра России Дмитрия Медведева о цене на газ для Минска. Как заявил политик, отношения двух стран – "это не только бухгалтерия"...»
В Сеть попала шокирующая фотография, на которой прославившаяся на всю страну Диана Шурыгина курит в компании своего отца. Судя по всему, таким образом подросток снимает напряжение в перерыве между съемками программы "Пусть говорят"...»