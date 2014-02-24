На юге Москвы найдено тело пенсионерки с кровоподтеками
21 февраля 2017, вторник, 11:45 – ИА СОЧИ-24
В квартире одного из домов на Ореховом бульваре обнаружена мертвой 79-летняя женщина. Тело пенсионерки нашли через день после ее смерти. На лице и руках были зафиксированы кровоподтеки, передает сетевое издание "М24".
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Первый зампред Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич раскритиковал назначение генерал-лейтенанта Герберта Макмастера советником президента США по нацбезопасности. Как полагает сенатор, это говорит о намерении Белого дома продолжить агрессивную политику в отношении Москвы...»
Остановка шахт в Донбассе грозит экологической катастрофой. Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что при таком развитии ситуации будет прекращено откачивание воды...»
Руководство партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) ничего не знало о визите своего лидера в Москву. Тем более не обладали информацией о поездке Фрауке Петри в Россию власти ФРГ. Немецкие СМИ возмущены подобными "сепаратными" переговорами – особенно с такими "спорными" партнерами, как Вячеслав Володин и Владимир Жириновский...»