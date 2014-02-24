На юге Москвы с крыши ТЦ упал подросток

На юге столицы с крыши торгового центра "Нагатинский" упал 13-летний мальчик. В результате инцидента подросток получил черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом основания черепа, ушиб легких и перелом локтевой кости, передает Life.ru.Правоохранители рассматривают две версии случившегося – несчастный случай или падение в процессе игры со сверстниками. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
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Ученые установили, что при потеплении климата на 1,5 градуса Цельсия ежегодно будут умирать до 350 миллионов человек. Сильнее всего от жары пострадают жители индийской Калькутты и пакистанского Карачи...»
Много сотен лет существуют приметы, связанные с похоронами, и считается, что пренебрежение ими может грозить страшными последствиями. Dni.ru собрали самые распространенные поверья, связанные с этим сакральным ритуалом...»
Ученые установили, что при потеплении климата на 1,5 градуса Цельсия ежегодно будут умирать до 350 миллионов человек. Сильнее всего от жары пострадают жители индийской Калькутты и пакистанского Карачи...»