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На юго-востоке Москвы мужчина зарезал собственного отца

25 марта 2017, суббота, 13:15 – СОЧИ-24


В одной из квартир на юго-востоке столицы в ходе ссоры мужчина зарезал своего отца. Инцидент произошел на улице Армавирская, передает агентство "Москва".Пострадавшего госпитализировали, однако медики не смогли спасти его жизнь. Правоохранители задержали предполагаемого преступника. Он признался, что нанес ножом своему отцу проникающее, колото-резаное ранение. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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На юго-востоке Москвы мужчина зарезал собственного отца

В одной из квартир на юго-востоке столицы в ходе ссоры мужчина зарезал своего отца..»

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В пьяной ссоре москвич изрезал ножом двоих братьев

В одной из квартир на юге столицы пьяный 34-летний мужчина в ходе ссоры схватил кухонный нож и напал на своих братьев..»

сегодня, 11:31
Одну из станций Московского метрополитена закрыли на год

Пресс-служба Московского метрополитена сообщила о закрытии ряда вестибюлей станций на выходные..»

сегодня, 11:29
Болтливому Саакашвили дали новую работу на Украине

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили нашел для себя новое занятие. Политик будет вести ток-шоу на украинском канале ZIK...»

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