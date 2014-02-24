На юго-востоке Москвы мужчина зарезал собственного отца

25 марта 2017, суббота, 13:15 – СОЧИ-24

В одной из квартир на юго-востоке столицы в ходе ссоры мужчина зарезал своего отца. Инцидент произошел на улице Армавирская, передает агентство "Москва".Пострадавшего госпитализировали, однако медики не смогли спасти его жизнь. Правоохранители задержали предполагаемого преступника. Он признался, что нанес ножом своему отцу проникающее, колото-резаное ранение. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

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