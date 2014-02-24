На юго-востоке Москвы найден труп мужчины с ранением головы
7 февраля 2017, вторник, 08:30 – ИА СОЧИ-24
В одной из квартир на Шоссейной улице на юго-востоке Москвы был найден труп мужчины с огнестрельным ранением головы. Как сообщает Life.ru, рядом с телом лежало ружье "Сайга-12", из которого, по предварительным данным, производились выстрелы. Полиция устанавливает обстоятельства гибели 28-летнего жителя столицы.
Президент США Дональд Трамп разочаровался в пресс-секретаре Белого дома Шоне Спайсере по итогам первых двух недель его работы. Теперь он ищет нового человека на должность директора по коммуникациям...»
В Молдавии считают жизненно важным восстановление отношений с Россией. Об этом заявил президент страны Игорь Додон во время второго зарубежного визита. Молдавский лидер встречался в Брюсселе с председателем Совета Европы Дональдом Туском...»
Президент США Дональд Трамп разочаровался в пресс-секретаре Белого дома Шоне Спайсере по итогам первых двух недель его работы. Теперь он ищет нового человека на должность директора по коммуникациям...»
В Молдавии считают жизненно важным восстановление отношений с Россией. Об этом заявил президент страны Игорь Додон во время второго зарубежного визита. Молдавский лидер встречался в Брюсселе с председателем Совета Европы Дональдом Туском...»