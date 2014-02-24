На юго-востоке Москвы похитили 14-летнего мальчика
9 февраля 2017, четверг, 20:15 – ИА СОЧИ-24
Полиция проверяет информацию о похищении 14-летнего мальчика на юго-востоке Москвы, передает Life.ru. Очевидцы рассказали, что во дворе дома №18 на улице генерала Кузнецова подростка избили, а затем, угрожая ему ножом и битой, увели в неизвестном направлении.
Американская актриса Лия Ремини заявила, что состоящий в Церкви Саентологии артист Джон Траволта достиг в религиозной иерархии статуса, позволяющего ему безнаказанно совершать убийства. В свою очередь, политик Михаил Маркелов отметил верховенство закона над внутренними разрешениями каких-либо организаций...»
Больше похожий на трейлер голливудского фильма предвыборный ролик кандидата в президенты Франции от "Национального фронта" Марин Ле Пен стал хитом в интернете. За несколько дней видео, в котором политик заявляет о своих целях на посту главы государства, посмотрели почти полмиллиона человек...»
Американская актриса Лия Ремини заявила, что состоящий в Церкви Саентологии артист Джон Траволта достиг в религиозной иерархии статуса, позволяющего ему безнаказанно совершать убийства. В свою очередь, политик Михаил Маркелов отметил верховенство закона над внутренними разрешениями каких-либо организаций...»
Больше похожий на трейлер голливудского фильма предвыборный ролик кандидата в президенты Франции от "Национального фронта" Марин Ле Пен стал хитом в интернете. За несколько дней видео, в котором политик заявляет о своих целях на посту главы государства, посмотрели почти полмиллиона человек...»