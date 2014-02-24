На юго-западе Москвы из горящего дома эвакуировали 9 человек
30 марта 2017, четверг, 18:29 – СОЧИ-24
В одном из домов на проспекте Вернадского произошел пожар. Спасатели эвакуировали из здания девять человек, шесть из которых дети, передает агентство "Москва". В результате инцидента никто не пострадал. По данным МЧС, огнем был охвачен балкон. В настоящее время возгорание локализовано.
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В эфире американского телеканала CNBC был показан отрывок из трансляции с Арктического форума в Архангельске. Журналисты восхитились тем, как президент Владимир Путин ответил на вопрос о "вмешательстве" России в американские выборы...»
Обновленный стадион "Лужники" станет одной из лучших в мире спортивных площадок и в дальнейшем будет развиваться как главный спортивный парк России. Это пообещал мэр Москвы Сергей Собянин после осмотра большой спортивной арены, на которой сейчас подходит к концу комплексная реконструкция...»