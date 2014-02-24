На юго-западе Москвы из горящего дома эвакуировали 9 человек



Заявление Путина привело в восторг американцев сегодня, 20:16 В эфире американского телеканала CNBC был показан отрывок из трансляции с Арктического форума в Архангельске. Журналисты восхитились тем, как президент Владимир Путин ответил на вопрос о "вмешательстве" России в американские выборы...»

Женщина узнала о смерти дочери из Facebook сегодня, 20:15 Дебора Бирн из города Нортгемптон (Великобритания) узнала о смерти собственной дочери из Facebook. Трагедия произошла в прошлом году...»

Порошенко поручил прекратить огонь в Донбассе сегодня, 19:28 Президент Украины Петр Порошенко отдал поручение о прекращении огня в Донбассе..»

"Лужники" станут одним из лучших стадионов мира сегодня, 19:00 Обновленный стадион "Лужники" станет одной из лучших в мире спортивных площадок и в дальнейшем будет развиваться как главный спортивный парк России. Это пообещал мэр Москвы Сергей Собянин после осмотра большой спортивной арены, на которой сейчас подходит к концу комплексная реконструкция...»