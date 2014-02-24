На юго-западе Москвы из-за дыма эвакуировали общежитие
9 февраля 2017, четверг, 21:14 – ИА СОЧИ-24
Студенты медицинского университета имени Пирогова были эвакуированы из общежития вуза, расположенного в доме 37 на улице Академика Волгина на юго-западе Москвы из-за задымления, передает ТАСС. Причиной возникновения задымления стало короткое замыкание на первом этаже здания. Эвакуация потребовалась для порядка 700 человек. Устанавливаются причины произошедшего. Помещения общежития проветриваются.
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Больше похожий на трейлер голливудского фильма предвыборный ролик кандидата в президенты Франции от "Национального фронта" Марин Ле Пен стал хитом в интернете. За несколько дней видео, в котором политик заявляет о своих целях на посту главы государства, посмотрели почти полмиллиона человек...»