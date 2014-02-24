На юго-западе Москвы на полицейского напали с ножом
22 марта 2017, среда, 22:00 – ИА СОЧИ-24
На юго-западе Москвы в районе станции метро "Ленинского проспекта" полицейский получил ножевое ранение. Происшествие случилось во время проверки документов.Правоохранитель остановил группу подозрительных людей. Один из мужчин вел себя неадекватно, после чего напал на служителя порядка с ножом, а затем нанес ранение самому себе. Полицейскому была оказана первая помощь, злоумышленник попал в больницу. По факту случившегося проводится проверка, передает агентство городских новостей "Москва".
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Рассекреченные советские документы указывают на серьезное радионуклидное загрязнение почв и полей в советском Казахстане в 50-х годах 20 века. Материалы посвящены расследованию последствий ядерных испытаний...»
Трагедия в Лондоне произошла ровно год спустя после теракта в Брюсселе 22 марта 2016 года. Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев уверен, что это не может быть случайным совпадением...»
В эти праздничные дни миллионы людей на огромных пространствах от Средиземного моря до Уральских гор усаживаются за праздничные столы. Мартовский праздник Нового года отмечают многие народы Европы и Азии. Для жителей Казахстана это древнее торжество носит особый характер...»
Представительнице России на "Евровидении-2017" Юлии Самойловой на три года запретили въезд на Украину. Dni.Ru выяснили реальные причины такого шага со стороны официального Киева, а также опросили экспертов по поводу возможных ответных действий России...»