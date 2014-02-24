ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

На юго-западе Москвы на полицейского напали с ножом

22 марта 2017, среда, 22:00 – ИА СОЧИ-24


На юго-западе Москвы в районе станции метро "Ленинского проспекта" полицейский получил ножевое ранение. Происшествие случилось во время проверки документов.Правоохранитель остановил группу подозрительных людей. Один из мужчин вел себя неадекватно, после чего напал на служителя порядка с ножом, а затем нанес ранение самому себе. Полицейскому была оказана первая помощь, злоумышленник попал в больницу. По факту случившегося проводится проверка, передает агентство городских новостей "Москва".

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
вчера, 22:59
Навальный покусился на святое

Жители Волгограда обратились в прокуратуру с просьбой принять меры к команде Алексея Навального за акт вандализма в отношении памятника "Родина-мать зовет". Сподвижники оппозиционера выложили в Сеть фотоколлаж, на котором святой для всех россиян монумент частично раскрашен в зеленый цвет...»

вчера, 22:16
Кто и как наживается на "Евровидении"

"Евровидение" превратилось из конкурса песни и талантов в машину по зарабатыванию больших денег. Успех гарантирован только при наличии скандала: будь это бородатая женщина или мужчина с накладной грудью...»

вчера, 22:00
На юго-западе Москвы на полицейского напали с ножом

На юго-западе Москвы в районе станции метро "Ленинского проспекта" полицейский получил ножевое ранение..»

вчера, 21:45
Тайна второго Чернобыля

Рассекреченные советские документы указывают на серьезное радионуклидное загрязнение почв и полей в советском Казахстане в 50-х годах 20 века. Материалы посвящены расследованию последствий ядерных испытаний...»

вчера, 20:46
Бойню в Лондоне приурочили к брюссельским терактам

Трагедия в Лондоне произошла ровно год спустя после теракта в Брюсселе 22 марта 2016 года. Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев уверен, что это не может быть случайным совпадением...»

вчера, 20:44
Новым главредом "Ведомостей" станет топ-менеджер Первого канала

Совет директоров издания "Ведомости" назвал нового главного редактора..»

вчера, 20:01
В Казахстане отмечают традиционный Новый год

В эти праздничные дни миллионы людей на огромных пространствах от Средиземного моря до Уральских гор усаживаются за праздничные столы. Мартовский праздник Нового года отмечают многие народы Европы и Азии. Для жителей Казахстана это древнее торжество носит особый характер...»

вчера, 20:01
Как Россия ответит на подлую выходку Киева

Представительнице России на "Евровидении-2017" Юлии Самойловой на три года запретили въезд на Украину. Dni.Ru выяснили реальные причины такого шага со стороны официального Киева, а также опросили экспертов по поводу возможных ответных действий России...»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
вчера, 22:59
Навальный покусился на святое

Жители Волгограда обратились в прокуратуру с просьбой принять меры к команде Алексея Навального за акт вандализма в отношении памятника "Родина-мать зовет". Сподвижники оппозиционера выложили в Сеть фотоколлаж, на котором святой для всех россиян монумент частично раскрашен в зеленый цвет...»

вчера, 22:16
Кто и как наживается на "Евровидении"

"Евровидение" превратилось из конкурса песни и талантов в машину по зарабатыванию больших денег. Успех гарантирован только при наличии скандала: будь это бородатая женщина или мужчина с накладной грудью...»

вчера, 22:00
На юго-западе Москвы на полицейского напали с ножом

На юго-западе Москвы в районе станции метро "Ленинского проспекта" полицейский получил ножевое ранение..»

вчера, 21:45
Тайна второго Чернобыля

Рассекреченные советские документы указывают на серьезное радионуклидное загрязнение почв и полей в советском Казахстане в 50-х годах 20 века. Материалы посвящены расследованию последствий ядерных испытаний...»

вчера, 20:46
Бойню в Лондоне приурочили к брюссельским терактам

Трагедия в Лондоне произошла ровно год спустя после теракта в Брюсселе 22 марта 2016 года. Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев уверен, что это не может быть случайным совпадением...»

вчера, 20:44
Новым главредом "Ведомостей" станет топ-менеджер Первого канала

Совет директоров издания "Ведомости" назвал нового главного редактора..»

вчера, 20:01
В Казахстане отмечают традиционный Новый год

В эти праздничные дни миллионы людей на огромных пространствах от Средиземного моря до Уральских гор усаживаются за праздничные столы. Мартовский праздник Нового года отмечают многие народы Европы и Азии. Для жителей Казахстана это древнее торжество носит особый характер...»

вчера, 20:01
Как Россия ответит на подлую выходку Киева

Представительнице России на "Евровидении-2017" Юлии Самойловой на три года запретили въезд на Украину. Dni.Ru выяснили реальные причины такого шага со стороны официального Киева, а также опросили экспертов по поводу возможных ответных действий России...»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.