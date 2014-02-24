На юго-западе Москвы трое детей провалились под лед
10 марта 2017, пятница, 16:45 – ИА СОЧИ-24
На юго-западе Москвы, на Ратной улице, трое детей провалились под лед. Предположительно, они пытались пересечь пруд и угодили в полынью.Детей спас прохожий. На месте происшествия работают экстренные службы города, передает Life.ru.
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Бывший председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич прокомментировал недавнее заявление Александра Лукашенко, поручившего госслужащим в рамках "борьбы с тунеядством" найти работу для своих жен и любовниц. По словам бывшего главы белорусского государства, власти страны несмотря на желание не смогут заставить работать всех граждан...»
Факт изнасилования 16-летней ульяновской студентки Дианы Шурыгиной в конце марта прошлого года 20-летним студентом Сергеем Семеновым был признан судом дважды. Чтобы доказать, что сексуальное надругательство действительно было, пришлось провести 20 экспертиз...»
Исполнение постановлений нижней палаты парламента по "правительственным часам" проконтролирует первый вице-спикер Иван Мельников. С таким предложением в ходе пленарного заседания выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Помогать Мельникову осуществлять контроль, вероятнее всего, будет помогать вновь создаваемое экспертно-аналитическое управление...»