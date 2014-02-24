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На Украине нашелся похищенный депутат Рады

23 февраля 2017, четверг, 18:14 – ИА СОЧИ-24


Украинские правоохранители сумели отыскать похищенного депутата Верховной рады Алексея Гончаренко. По предварительным данным, его здоровью ничего не угрожает.Следствию удалось установить, что организатором покушения является депутат Лиманского райсовета Кушнарев, передает местный телеканал "112". По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Предположительно, народного избранника хотели пытать: ему угрожали разбить колени и выжечь глаза.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Как Путин обеспечил России триумф в Сирии

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сегодня, 16:30
Рогозин пересчитал союзников России

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сегодня, 15:58
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сегодня, 15:31
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Роспатент получил запрос на регистрацию бренда "Диванные войска". Эксперты не исключают, что заявка на создание логотипа – шутка в честь праздника 23 февраля...»

сегодня, 15:14
Неверов поздравил защитников Отечества

Сергей Неверов поздравил защитников Отечества с праздником. Секретарь генерального совета "Единой России" поблагодарил всех, кто обеспечивает безопасность страны...»

сегодня, 14:29
В Москве из окна многоэтажки выпали два человека

На востоке Москвы из многоэтажного здания, расположенного на Ивантеевской улице, выпали мужчина и женщина..»

сегодня, 13:01
Тело Виталия Чуркина доставили в Россию

В столичном аэропорту Шереметьево приземлился самолет, на борту которого находится тело умершего в США дипломата Виталия Чуркина..»
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