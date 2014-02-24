На Украине нашелся похищенный депутат Рады
23 февраля 2017, четверг, 18:14 – ИА СОЧИ-24
Украинские правоохранители сумели отыскать похищенного депутата Верховной рады Алексея Гончаренко. По предварительным данным, его здоровью ничего не угрожает.Следствию удалось установить, что организатором покушения является депутат Лиманского райсовета Кушнарев, передает местный телеканал "112". По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Предположительно, народного избранника хотели пытать: ему угрожали разбить колени и выжечь глаза.
СОЧИ 24 Источник: Дни.ру
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