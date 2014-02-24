

Как Путин обеспечил России триумф в Сирии сегодня, 17:30 Президент России Владимир Путин пообщался с экипажем корабля "Адмирал Кузнецов". Как оказалось, поход тяжелого крейсера к берегам Сирии – личная инициатива главы государства...»

Рогозин пересчитал союзников России сегодня, 16:30 Вице-премьер Дмитрий Рогозин назвал главных союзников России. Политик несколько переиначил фразу, которая изначально приписывается российскому императору Александру III...»

На Украине похитили депутата Верховной рады сегодня, 15:58 На Украине неизвестные похитили депутата Верховной рады Алексея Гончаренко..»

В России создают "Диванные войска" сегодня, 15:31 Роспатент получил запрос на регистрацию бренда "Диванные войска". Эксперты не исключают, что заявка на создание логотипа – шутка в честь праздника 23 февраля...»



Неверов поздравил защитников Отечества сегодня, 15:14 Сергей Неверов поздравил защитников Отечества с праздником. Секретарь генерального совета "Единой России" поблагодарил всех, кто обеспечивает безопасность страны...»

В Москве из окна многоэтажки выпали два человека сегодня, 14:29 На востоке Москвы из многоэтажного здания, расположенного на Ивантеевской улице, выпали мужчина и женщина..»

Тело Виталия Чуркина доставили в Россию сегодня, 13:01 В столичном аэропорту Шереметьево приземлился самолет, на борту которого находится тело умершего в США дипломата Виталия Чуркина..»

Путин возложил цветы к могиле Неизвестного солдата сегодня, 12:45 Президент России Владимир Путин начал рабочий день 23 февраля с посещения могилы Неизвестного солдата. Глава государства возложил цветы к монументу в память о погибших героях Красной армии...»