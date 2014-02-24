ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

На Украине похитили депутата Верховной рады

23 февраля 2017, четверг, 15:58 – ИА СОЧИ-24


На Украине неизвестные похитили депутата Верховной рады Алексея Гончаренко. О происшествии рассказали в Одесской областной прокуратуре.О состоянии здоровья и предполагаемом месте нахождения похищенного ничего неизвестно. Планируется, что для розыска Гончаренко будет создан специальный штаб, передает местное издание "Думская".

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 17:30
Как Путин обеспечил России триумф в Сирии

Президент России Владимир Путин пообщался с экипажем корабля "Адмирал Кузнецов". Как оказалось, поход тяжелого крейсера к берегам Сирии – личная инициатива главы государства...»

сегодня, 16:30
Рогозин пересчитал союзников России

Вице-премьер Дмитрий Рогозин назвал главных союзников России. Политик несколько переиначил фразу, которая изначально приписывается российскому императору Александру III...»

сегодня, 15:58
На Украине похитили депутата Верховной рады

На Украине неизвестные похитили депутата Верховной рады Алексея Гончаренко..»

сегодня, 15:31
В России создают "Диванные войска"

Роспатент получил запрос на регистрацию бренда "Диванные войска". Эксперты не исключают, что заявка на создание логотипа – шутка в честь праздника 23 февраля...»

сегодня, 15:14
Неверов поздравил защитников Отечества

Сергей Неверов поздравил защитников Отечества с праздником. Секретарь генерального совета "Единой России" поблагодарил всех, кто обеспечивает безопасность страны...»

сегодня, 14:29
В Москве из окна многоэтажки выпали два человека

На востоке Москвы из многоэтажного здания, расположенного на Ивантеевской улице, выпали мужчина и женщина..»

сегодня, 13:01
Тело Виталия Чуркина доставили в Россию

В столичном аэропорту Шереметьево приземлился самолет, на борту которого находится тело умершего в США дипломата Виталия Чуркина..»

сегодня, 12:45
Путин возложил цветы к могиле Неизвестного солдата

Президент России Владимир Путин начал рабочий день 23 февраля с посещения могилы Неизвестного солдата. Глава государства возложил цветы к монументу в память о погибших героях Красной армии...»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 17:30
Как Путин обеспечил России триумф в Сирии

Президент России Владимир Путин пообщался с экипажем корабля "Адмирал Кузнецов". Как оказалось, поход тяжелого крейсера к берегам Сирии – личная инициатива главы государства...»

сегодня, 16:30
Рогозин пересчитал союзников России

Вице-премьер Дмитрий Рогозин назвал главных союзников России. Политик несколько переиначил фразу, которая изначально приписывается российскому императору Александру III...»

сегодня, 15:58
На Украине похитили депутата Верховной рады

На Украине неизвестные похитили депутата Верховной рады Алексея Гончаренко..»

сегодня, 15:31
В России создают "Диванные войска"

Роспатент получил запрос на регистрацию бренда "Диванные войска". Эксперты не исключают, что заявка на создание логотипа – шутка в честь праздника 23 февраля...»

сегодня, 15:14
Неверов поздравил защитников Отечества

Сергей Неверов поздравил защитников Отечества с праздником. Секретарь генерального совета "Единой России" поблагодарил всех, кто обеспечивает безопасность страны...»

сегодня, 14:29
В Москве из окна многоэтажки выпали два человека

На востоке Москвы из многоэтажного здания, расположенного на Ивантеевской улице, выпали мужчина и женщина..»

сегодня, 13:01
Тело Виталия Чуркина доставили в Россию

В столичном аэропорту Шереметьево приземлился самолет, на борту которого находится тело умершего в США дипломата Виталия Чуркина..»

сегодня, 12:45
Путин возложил цветы к могиле Неизвестного солдата

Президент России Владимир Путин начал рабочий день 23 февраля с посещения могилы Неизвестного солдата. Глава государства возложил цветы к монументу в память о погибших героях Красной армии...»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.