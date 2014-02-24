На востоке Москвы девушка зарезала возлюбленного

18 февраля 2017, суббота, 10:29 – ИА СОЧИ-24

В одной из квартир на востоке столицы обнаружено теломужчины с ножевым ранением. Инцидент произошел на улице Салтыковская, передаетагентство "Москва".По подозрению в убийстве задержана девушка. Она доставлена вотделение полиции. На месте происшествия работают следователи, устанавливаютсявсе обстоятельства случившегося.Между тем, по данным Life.ru, мужчину зарезала его возлюбленная в ходе ссоры. Погибшему было27 лет.

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