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На востоке Москвы глыба льда рухнула на голову прохожего

4 марта 2017, суббота, 14:29 – ИА СОЧИ-24




В Измайлово сорвавшаяся с крыши рыночного павильона глыба
льда упала на голову прохожего. Мужчина получил травму и был экстренно
госпитализирован, передает РЕН ТВ.
Работники рынка рассказали, что неоднократно жаловались на
плохую уборку территории. В настоящее время все обстоятельства инцидента
устанавливаются.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Президент США Дональд Трамп решил отложить подготовку соглашения с Москвой по борьбе с запрещенным в России и других странах "Исламским государством". Это может быть связано с давлением на команду Трампа, которое вызвано обвинениями в контактах с Москвой...»

сегодня, 14:29
На востоке Москвы глыба льда рухнула на голову прохожего

В Измайлово сорвавшаяся с крыши рыночного павильона глыба льда упала на голову прохожего..»

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