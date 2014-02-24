На востоке Москвы глыба льда рухнула на голову прохожего
4 марта 2017, суббота, 14:29 – ИА СОЧИ-24
В Измайлово сорвавшаяся с крыши рыночного павильона глыба льда упала на голову прохожего. Мужчина получил травму и был экстренно госпитализирован, передает РЕН ТВ. Работники рынка рассказали, что неоднократно жаловались на плохую уборку территории. В настоящее время все обстоятельства инцидента устанавливаются.
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"Первый канал", который возглавляет Константин Эрнст, запретил семье скандально известной Дианы Шурыгиной общаться с прессой. Тем не менее, репортерам удалось встретиться с тетей девочки Ириной Левановой...»
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