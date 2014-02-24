На востоке Москвы избили посетителя кафе

11 февраля 2017, суббота, 13:46 – ИА СОЧИ-24

В кафе "Территория" на востоке Москвы неизвестный жестоко избил мужчину. Пострадавший был госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой, ушибами тела и головного мозга, а также переломом височной области.Правоохранительные органы столицы ведут поиск нападавшего, передает Life.ru. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

СОЧИ 24