На востоке Москвы избили посетителя кафе

В кафе "Территория" на востоке Москвы неизвестный жестоко избил мужчину. Пострадавший был госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой, ушибами тела и головного мозга, а также переломом височной области.Правоохранительные органы столицы ведут поиск нападавшего, передает Life.ru. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
В руководстве Московского метрополитена официально прокомментировали сообщения о замотанных проволокой деталях некоторых вагонов "подземки". Пресс-служба перевозчика назвала происходящее обычной практикой...»
Следственный комитет России расследует страшное нападение на фельдшера скорой помощи, которое произошло в Саратове. Злоумышленники, попытавшиеся изнасиловать прибывшую по вызову сотрудницу бригады, задержаны...»
В руководстве Московского метрополитена официально прокомментировали сообщения о замотанных проволокой деталях некоторых вагонов "подземки". Пресс-служба перевозчика назвала происходящее обычной практикой...»
Следственный комитет России расследует страшное нападение на фельдшера скорой помощи, которое произошло в Саратове. Злоумышленники, попытавшиеся изнасиловать прибывшую по вызову сотрудницу бригады, задержаны...»