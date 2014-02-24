На востоке Москвы произошло двойное убийство



Весна принесет в Москву потепление и дожди вчера, 20:28 В столице в первый день весны потеплеет до плюс 7 градусов. Как сообщили в Гидрометцентре России, 1 марта будет облачно, днем пройдет небольшой дождь, ожидается ветер с порывами до 10 метров в секунду, передает ТАСС. В последние дни зимы также будет комфортная погода..»

В Подмосковье женщина ударила деверя ножом в спину вчера, 19:30 В подмосковном Сергиевом Посаде на почве внезапно возникших неприязненных отношений женщина ударила ножом в спину брата мужа..»

Жертвами ДТП в Подмосковье стали два человека вчера, 19:29 На седьмом километре автодороги Озеры – Ступино лоб в лоб столкнулись Nissan и Volkswagen..»

Садальский высказался о скандале с Шурыгиной вчера, 19:00 Станислав Садальский в своем блоге в "Живом Журнале" высказался о скандале с Дианой Шурыгиной. Звездный сплетник задался вопросом, а было ли изнасилование...»