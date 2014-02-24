На востоке Москвы водитель сбил мать с коляской

В столице водитель легковушки сбил женщину, которая переходила дорогу с детской коляской. Инцидент произошел возле дома 27 на 15-й Парковой улице, передает ТАСС. В настоящее время на месте ЧП работают медики, которые оказывают помощь пострадавшим. Причина ДТП устанавливается.
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Воспитательница из Екатеринбурга Евгения Чудновец, которая получила полгода тюрьмы за перепост в социальных сетях видеоролика о развращении ребенка, вышла на свободу. Суд признал, что в действиях женщины нет состава преступления. Dni.Ru решили разобраться в резонансном деле и спросили у юриста, как теперь Чудновец жить дальше...»
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили готовил покушение на Владимира Жириновского и Юрия Лужкова. Он распорядился потопить следовавшее из Сухуми в Батуми судно с российскими политиками на борту...»
Бывший заместитель главкома внутренних войск МВД Вячеслав Варчук, арестованный по подозрению во взятке, носил эксклюзивную одежду. Так, при обыске квартиры генерала найдена куртка за 40 тысяч долларов (2,3 миллиона рублей)...»