На востоке Москвы за рулем Mercedes умер мужчина

На востоке столицы водитель Mercedes скончался за рулем. Автомобиль после смерти мужчины продолжил движение и врезался в забор автосалона, передает Life.ru. Все обстоятельства инцидента устанавливаются. Тело 50-летнего водителя доставлено в морг для проведения вскрытия и выяснения причин смерти.
Лидер Радикальной партии Украины и член Верховной рады Олег Ляшко подал в суд на президента Петра Порошенко. Поводом стало замалчивание украинским руководством условий соглашения по очередному траншу для Киева от Международного валютного фонда (МВФ)...»
Британские ученые открыли новый метод выявления ВИЧ в мозге человека. Исследователи пришли к выводу, что сделать это можно с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ), которая намного безопаснее применяемой сейчас люмбальной пункции...»
Лидер Радикальной партии Украины и член Верховной рады Олег Ляшко подал в суд на президента Петра Порошенко. Поводом стало замалчивание украинским руководством условий соглашения по очередному траншу для Киева от Международного валютного фонда (МВФ)...»
Британские ученые открыли новый метод выявления ВИЧ в мозге человека. Исследователи пришли к выводу, что сделать это можно с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ), которая намного безопаснее применяемой сейчас люмбальной пункции...»