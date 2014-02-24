На востоке Москвы загорелся жилой дом

Очевидцы сообщили о пожаре в жилом доме на востоке Москвы. По предварительным данным, открытое горение наблюдается на уровне второго и третьего этажей.Свидетели происшествия отмечают, что причиной пожара мог стать разрыв газовой трубы. Сотрудники МЧС проверяют информацию о случившемся.
Поездка главы Парламентской ассамблеи совета Европы Педро Аграмунта в Сирию – достижение российских парламентариев, считает Вячеслав Володин. Спикер Госдумы подчеркнул, что международный комитет нижней палаты проделал большую работу...»
Поездка главы Парламентской ассамблеи совета Европы Педро Аграмунта в Сирию – достижение российских парламентариев, считает Вячеслав Володин. Спикер Госдумы подчеркнул, что международный комитет нижней палаты проделал большую работу...»