На востоке Москвы загорелся жилой дом

22 марта 2017, среда, 16:45 – ИА СОЧИ-24

Очевидцы сообщили о пожаре в жилом доме на востоке Москвы. По предварительным данным, открытое горение наблюдается на уровне второго и третьего этажей.Свидетели происшествия отмечают, что причиной пожара мог стать разрыв газовой трубы. Сотрудники МЧС проверяют информацию о случившемся.

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