На востоке Москвы загорелся жилой дом

На востоке Москвы на Щербаковской улице загорелся жилой дом. По словам очевидцев, пожар произошел на крыше здания, передает РЕН ТВ,Обстоятельства происшествия устанавливаются. На место пожара выехали сотрудники экстренных служб города.
Кировская региональная общественная палата в четверг, 23 марта, назначила своего представителя в федеральную Общественную палату. Таким образом завершается второй этап ее формирования, сообщили в аппарате общероссийской ОП...»
Беглый российский экс-депутат Денис Вороненков, убитый сегодня в Киеве, два дня назад написал письмо советнику главы украинского МВД Антону Геращенко. В послании Вороненков рассказал о том, чем хотел бы заниматься на Украине...»
Кировская региональная общественная палата в четверг, 23 марта, назначила своего представителя в федеральную Общественную палату. Таким образом завершается второй этап ее формирования, сообщили в аппарате общероссийской ОП...»
Беглый российский экс-депутат Денис Вороненков, убитый сегодня в Киеве, два дня назад написал письмо советнику главы украинского МВД Антону Геращенко. В послании Вороненков рассказал о том, чем хотел бы заниматься на Украине...»