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На выходных в Москве потеплеет до плюс 12
30 марта 2017, четверг, 17:29 – СОЧИ-24
Москвичей ожидают теплые и солнечные выходные. Как сообщили
в Гидрометцентре, в субботу, в первый апрельский день, температура вернется в
норму, передает ТАСС.Так, ночью ожидается небольшой снег, минимальная температура
в мегаполисе составит минус 4 градуса, по области будет до 7 градусов мороза.
Днем воздух в столице прогреется до 4-6 градусов, в Подмосковье потеплеет до
2-7 градусов.В ночь на воскресенье, 2 апреля, местами возможны небольшие осадки,
около нуля градусов в Москве, по области будет от минус 3 до плюс 2 градусов.
Днем пройдет небольшой дождь, а столбики термометров поднимутся до плюс 12
градусов.
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