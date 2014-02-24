

В России вскоре отменят выплаты пенсий сегодня, 08:44 Пенсии в России в ближайшие 20 лет могут заменить адресными выплатами для неимущих. Эксперты считают, что люди предпочтут иметь собственные сбережения на старость, а не полагаться на государственные программы...»

На западе МКАД в аварии с уборочной машиной погибли двое сегодня, 08:15 На 58-м километре МКАД автомобиль Chevrolet столкнулся с поливомоечной машиной..»

Женщины в восторге от поздравления Путина вчера, 22:45 Президент России Владимир Путин оригинально поздравил женщин с 8 марта. Он процитировал известные строки поэта серебряного века Константина Бальмонта, чем вызвал бурю восторга в соцсетях...»

Музей современной истории отметил 8 марта вчера, 21:44 Музей современной истории России с размахом отметил Международный женский день. Посетителей ждали интересные тематические экскурсии, а на входе всем женщинам дарили эксклюзивные наборы ретро-открыток...»