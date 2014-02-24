На западе МКАД в аварии с уборочной машиной погибли двое
9 марта 2017, четверг, 08:15 – ИА СОЧИ-24
На 58-м километре МКАД автомобиль Chevrolet столкнулся с поливомоечной машиной. В результате ДТП погибли два человека, передает сетевое издание m24.ru.На месте происшествия работают правоохранители. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
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Пенсии в России в ближайшие 20 лет могут заменить адресными выплатами для неимущих. Эксперты считают, что люди предпочтут иметь собственные сбережения на старость, а не полагаться на государственные программы...»
Музей современной истории России с размахом отметил Международный женский день. Посетителей ждали интересные тематические экскурсии, а на входе всем женщинам дарили эксклюзивные наборы ретро-открыток...»