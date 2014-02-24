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На западе МКАД в аварии с уборочной машиной погибли двое

9 марта 2017, четверг, 08:15 – ИА СОЧИ-24


На 58-м километре МКАД автомобиль Chevrolet столкнулся с
поливомоечной машиной. В результате ДТП погибли два человека, передает
сетевое издание m24.ru.На месте происшествия работают правоохранители. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Школьник Даниэль Кристиансен вместе с отцом Клаусом нашел в земле обломки немецкого самолета времен Второй мировой войны. Внутри кабины находились останки пилота...»

сегодня, 09:01
Разочаровавшиеся в Европе россияне массово возвращаются домой

Российские эмигранты возвращаются из Европы на родину. По словам экспертов, причиной стало усиление антироссийских настроений в странах Евросоюза...»

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Палата представителей Конгресса США запретила американскому военному ведомству сотрудничать с "Рособоронэкспортом". Это следует из проекта бюджета Пентагона на 2017 финансовый год...»

сегодня, 08:44
В России вскоре отменят выплаты пенсий

Пенсии в России в ближайшие 20 лет могут заменить адресными выплатами для неимущих. Эксперты считают, что люди предпочтут иметь собственные сбережения на старость, а не полагаться на государственные программы...»

сегодня, 08:15
На западе МКАД в аварии с уборочной машиной погибли двое

На 58-м километре МКАД автомобиль Chevrolet столкнулся с поливомоечной машиной..»

вчера, 22:45
Женщины в восторге от поздравления Путина

Президент России Владимир Путин оригинально поздравил женщин с 8 марта. Он процитировал известные строки поэта серебряного века Константина Бальмонта, чем вызвал бурю восторга в соцсетях...»

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