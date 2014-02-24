На западе Москвы человек упал из окна на машину

На автомобиль, припаркованный рядом с жилым многоэтажным домом на Мичуринском проспекте на западе Москвы, с большой высоты упал человек, передает Life.ru. Удар был такой силы, что у машины погнулась крыша, а лобовое стекло разбилось. Тело оказалось в салоне. На место ЧП прибыли сотрудники скорой помощи, но им оставалось лишь констатировать смерть. Обстоятельства происшествия уточняются.
Национальный институт здравоохранения и социального обеспечения Финляндии опубликовал отчет о том, что в 2016-м году финские туристы стали чаще, чем в предыдущие годы, возвращаться домой с алкоголем, передает Flashnord..»
Пока москвичи наслаждались весенним потеплением и солнцем, погода приготовила им очередной неприятный сюрприз. По прогнозам синоптиков, в понедельник 6 марта, столицу накроют ледяные дожди, которые будут упорно отвоевывать ее у теплого времени года...»
Краснеющий и заикающийся Арсений Яценюк предстал перед зрителями популярной программы Би-Би-Си. До такого состояния довел бывшего украинского премьера ведущий Стивен Сакур – в частности, вопросами по поводу войны на Донбассе...»
Национальный институт здравоохранения и социального обеспечения Финляндии опубликовал отчет о том, что в 2016-м году финские туристы стали чаще, чем в предыдущие годы, возвращаться домой с алкоголем, передает Flashnord..»
Пока москвичи наслаждались весенним потеплением и солнцем, погода приготовила им очередной неприятный сюрприз. По прогнозам синоптиков, в понедельник 6 марта, столицу накроют ледяные дожди, которые будут упорно отвоевывать ее у теплого времени года...»
Краснеющий и заикающийся Арсений Яценюк предстал перед зрителями популярной программы Би-Би-Си. До такого состояния довел бывшего украинского премьера ведущий Стивен Сакур – в частности, вопросами по поводу войны на Донбассе...»