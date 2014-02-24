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На западе Москвы человек упал из окна на машину

6 марта 2017, понедельник, 08:14 – ИА СОЧИ-24


На автомобиль, припаркованный рядом с жилым многоэтажным домом на Мичуринском проспекте на западе Москвы, с большой высоты упал человек, передает Life.ru. Удар был такой силы, что у машины погнулась крыша, а лобовое стекло разбилось. Тело оказалось в салоне. На место ЧП прибыли сотрудники скорой помощи, но им оставалось лишь констатировать смерть. Обстоятельства происшествия уточняются.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Национальный институт здравоохранения и социального обеспечения Финляндии опубликовал отчет о том, что в 2016-м году финские туристы стали чаще, чем в предыдущие годы, возвращаться домой с алкоголем, передает Flashnord..»

сегодня, 13:16
Ледяной дождь устроит битву за Москву

Пока москвичи наслаждались весенним потеплением и солнцем, погода приготовила им очередной неприятный сюрприз. По прогнозам синоптиков, в понедельник 6 марта, столицу накроют ледяные дожди, которые будут упорно отвоевывать ее у теплого времени года...»

сегодня, 12:31
Выпавший из окна москвич разбился о козырек подъезда

Утром 6 марта жительница Москвы обнаружила мертвым 23-летнего сына на козырьке подъезда, передает телеканал "360"..»

сегодня, 12:15
Флот России назвали угрозой сущестсвования Запада

Активное развитие военно-морского флота России якобы "ставит под угрозу само существование" стран Запада. В Великобритании считают, что ВМФ способен "парализовать" Европу...»

сегодня, 11:58
Москвич попался на продаже медалей бабушки-ветерана

В центре Москвы при попытки незаконно продать медали, принадлежавшие его бабушке, был задержан житель столицы, передает агентство городских новостей "Москва"..»

сегодня, 11:46
Британский телеведущий "распял" Яценюка

Краснеющий и заикающийся Арсений Яценюк предстал перед зрителями популярной программы Би-Би-Си. До такого состояния довел бывшего украинского премьера ведущий Стивен Сакур – в частности, вопросами по поводу войны на Донбассе...»

сегодня, 11:44
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Причину смерти двух школьниц в Москве нашли в соцсетях

За неделю в Москве свели счеты с жизнью две 14-летние школьницы..»
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