На западе Москвы человек упал из окна на машину



Финны стали чаще возвращаться домой с алкоголем сегодня, 13:31 Национальный институт здравоохранения и социального обеспечения Финляндии опубликовал отчет о том, что в 2016-м году финские туристы стали чаще, чем в предыдущие годы, возвращаться домой с алкоголем, передает Flashnord..»

Ледяной дождь устроит битву за Москву сегодня, 13:16 Пока москвичи наслаждались весенним потеплением и солнцем, погода приготовила им очередной неприятный сюрприз. По прогнозам синоптиков, в понедельник 6 марта, столицу накроют ледяные дожди, которые будут упорно отвоевывать ее у теплого времени года...»

Выпавший из окна москвич разбился о козырек подъезда сегодня, 12:31 Утром 6 марта жительница Москвы обнаружила мертвым 23-летнего сына на козырьке подъезда, передает телеканал "360"..»

Флот России назвали угрозой сущестсвования Запада сегодня, 12:15 Активное развитие военно-морского флота России якобы "ставит под угрозу само существование" стран Запада. В Великобритании считают, что ВМФ способен "парализовать" Европу...»