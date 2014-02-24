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На западе Москвы пьяная иностранка попала под машину

28 марта 2017, вторник, 11:30 – СОЧИ-24


Пьяную гражданку Белоруссии сбили на тротуаре на западе Москвы. Как сообщает "360 Подмосковье", пострадавшая была госпитализирована с многочисленными травмами, в том числе с переломом ключицы. Выяснилось, что неизвестный наехал на девушку ночью около дома №39 на Боровском шоссе. После ДТП водитель скрылся в неизвестном направлении. Ведется следствие.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Причиной убийства главы отдела МВД стал загадочный портфель

Выяснились новые подробности убийства гендиректора бывшего ФГУП "Ремонтно-строительное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации" Николая Волкова в Москве. По предварительной версии, преступление было совершено ради документов, которые находились у чиновника в портфеле...»

сегодня, 14:29
Установлено истинное отношение кошек к людям

Мы привыкли считать, что кошки – самовлюбленные и эгоистичные существа, которым наплевать на хозяев – лишь бы еда всегда была в миске. Однако американские ученые опровергли этот миф, заявив, что наши пушистые питомцы – любят людей и ради них даже готовы к самопожертвованию...»

сегодня, 14:29
Отдых Путина оказался под угрозой

Поездка на Землю Франца-Иосифа – в планах президента России на 29 марта. Владимир Путин намерен оценить результаты проведенной на островах генеральной уборки...»

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Предполагаемый сообщник убийцы Дениса Вороненкова Ярослав Левенец спустя пять часов после смерти бывшего депутата Госдумы был доставлен на допрос в прокуратуру. После этого он исчез, и никаких сведений о нем не поступало, сообщают украинские СМИ...»

сегодня, 13:00
Сын Жириновского отсудил "микроволновку Саддама Хусейна"

Обстановку "иракского особняка" стоимостью более 7 миллионов рублей отсудил депутат Игорь Лебедев. Оставленное бывшим арендатором имущество покроет долги по арендной плате...»

сегодня, 12:46
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