На западе Москвы ранили ножом гражданку Китая

На западе столицы напали на гражданку Китая. 33-летняя женщина была ранена ножом в грудь. Инцидент произошел на Бережковской набережной, передает Life.ru.Пострадавшая госпитализирована. Известно, что она работает преподавателем китайского языка в Университете иностранных языков. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.
Несмотря на обещания не оглашать причину смерти постпреда России при ООН Виталия Чуркина, власти Нью-Йорка все же рассказали от чего умер дипломат. Чтобы избежать ответственности за нарушение закона, тайну раскрыл анонимный представитель мэрии...»
Несмотря на обещания не оглашать причину смерти постпреда России при ООН Виталия Чуркина, власти Нью-Йорка все же рассказали от чего умер дипломат. Чтобы избежать ответственности за нарушение закона, тайну раскрыл анонимный представитель мэрии...»