На западе Москвы случился обвал грунта

На западе Москвы на пешеходной дорожке произошел обвал грунта. Последствия случившегося местные жители записали на видео.К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. По предварительным данным, глубина ямы составляет порядка полутора метров. На месте происшествия работают городские службы, передает Life.ru.
Президент США Дональд Трамп планирует на следующей неделе встретиться с канцлером Германии Ангелой Меркель. Помимо прочего, одной из главных тем общения двух лидеров станет ситуация на востоке Украины...»
Оперную певицу и депутата Госдумы Марию Максакову, перебравшуюся с супругом, депутатом Денисом Вороненковым, на Украину, через прокуратуру просят вернуть депутатскую зарплату. В общей сложности ее хотят лишить 20 миллионов рублей...»
Эксперты Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) изучили ситуацию с инцидентами в сфере коммерческой авиации за 2016 год. Оказалось, что при путешествиях на большие расстояния самолеты остаются самым безопасным видом транспорта...»
Президент России Владимир Путин встретился в пятницу, 10 марта, со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны обсудили разные аспекты двухстороннего сотрудничества, в том числе взаимодействие в сфере безопасности и в экономической области...»
Президент США Дональд Трамп планирует на следующей неделе встретиться с канцлером Германии Ангелой Меркель. Помимо прочего, одной из главных тем общения двух лидеров станет ситуация на востоке Украины...»
Оперную певицу и депутата Госдумы Марию Максакову, перебравшуюся с супругом, депутатом Денисом Вороненковым, на Украину, через прокуратуру просят вернуть депутатскую зарплату. В общей сложности ее хотят лишить 20 миллионов рублей...»
Эксперты Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) изучили ситуацию с инцидентами в сфере коммерческой авиации за 2016 год. Оказалось, что при путешествиях на большие расстояния самолеты остаются самым безопасным видом транспорта...»
Президент России Владимир Путин встретился в пятницу, 10 марта, со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны обсудили разные аспекты двухстороннего сотрудничества, в том числе взаимодействие в сфере безопасности и в экономической области...»