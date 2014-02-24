Насильник набросился на москвичку в парке "Измайлово"

22 марта 2017, среда, 16:00 – ИА СОЧИ-24

Московские полицейские объявили в розыск мужчину, который набросился на девушку в парке "Измайлово". Злоумышленник попытался изнасиловать жертву, после чего скрылся в неизвестном направлении, передает агентство городских новостей "Москва".По факту происшествия проводится проверка. О состоянии здоровья пострадавшей ничего неизвестно.

СОЧИ 24