Настоятельницу православного монастыря убили в Белоруссии

6 января 2017, пятница, 11:29 – ИА СОЧИ-24

Настоятельница Cвято-Ксениевского монастыря,расположенного в Минской области Белоруссии , матушка Василисса была убита в ночь на 6 января. "Я могу подтвердить факт, что матушка Василиcса убита. Скорее всего, это было нападение одной из болящих послушниц, которых много в монастыре", – цитирует агентство Sputnik представителя Белорусского экзархата. Подробности инцидента устанавливаются.

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