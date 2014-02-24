Правоохранительные органы Турции продвинулись в расследовании страшной бойни, которая произошла в одном из ночных клубов Стамбула в новогоднюю ночь. По предварительным данным, полицейским удалось установить имя злоумышленника. Следователи предполагают, что исполнителем теракта была 28-летней уроженец Киргизии Лакхе Машрапов. Сообщение об этом распространило турецкое телевидение, передает EFE.В Киргизии уже отреагировали на это заявление. "Государственный комитет национальной безопасности проверяет информацию о возможной причастности гражданина республики к теракту в Стамбуле", – цитирует РИА Новости сообщение ведомства. Власти страны отправили соответствующий запрос в правоохранительные органы Турции.Кроме того, в Сети было опубликовано видео, на котором запечатлен преступник. Во время просмотра ролика отчетливо видно лицо предполагаемого исполнителя теракта. Напомним, нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в ночь на 1 января. Неизвестный с автоматом ворвался в здание и начал расстреливать посетителей. В результате теракта погибли 39 человек, в том числе россиянка Нурана Гасанова, около 70 человек получили ранения.Предполагаемый злоумышленник скрылся с места происшествия. Сообщается, что он был одет в костюм Санта Клауса.
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Правоохранительные органы Турции продвинулись в расследовании страшной бойни, которая произошла в одном из ночных клубов Стамбула в новогоднюю ночь. По предварительным данным, полицейским удалось установить имя злоумышленника...»
Политическая фортуна – крайне упрямая, а зачастую и очень капризная вещь, которая может как наградить, так и отобрать все у того, кто стремится поймать ее за хвост. Кто-то в 2016 году стал ее любимчиком, а кто-то сполна познал ее жестокий и непредсказуемый характер, оказавшись выброшенным на обочину политической жизни...»
Украинская ведущая Алла Ковальчук оказалась в центре скандала из-за того, что во время шоу осмелилась поднять тост за россиян. Многие жители страны не оценили ее настроений и начали угрожать ей расправой...»
Правоохранительные органы Турции продвинулись в расследовании страшной бойни, которая произошла в одном из ночных клубов Стамбула в новогоднюю ночь. По предварительным данным, полицейским удалось установить имя злоумышленника...»