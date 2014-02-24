Назван кандидат на пост посла США в России
1 марта 2017, среда, 21:44 – ИА СОЧИ-24
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон ведет переговоры относительно кандидатуры на пост посла в России. Вероятно, эта должность достанется экс-губернатору Юты Джону Хантсману.Политики обсуждали такую возможность еще неделю назад во время личной встречи, передает "Газета.ru". Высокопоставленные источники CNN отмечают, что госсекретарь до сих пор согласовывает с кандидатом детали назначения.
СОЧИ 24 Источник: Дни.ру
вчера, 21:44
Киеву померещилась в метро "рука Кремля"
Пассажиры киевского метро 1 марта заметили на табло турникетов надпись календарной даты на русском языке. Администрации киевской подземки объяснила происходящее "происками Кремля"...»
вчера, 21:44
Киеву померещилась в метро "рука Кремля"
Пассажиры киевского метро 1 марта заметили на табло турникетов надпись календарной даты на русском языке. Администрации киевской подземки объяснила происходящее "происками Кремля"...»
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