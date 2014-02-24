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Назван тип сработавшей в метро Петербурга бомбы

3 апреля 2017, понедельник, 21:28 – СОЧИ-24


Сотрудники правоохранительных органов установили тип устройства, приведенного в действие в метро Санкт-Петербурга. Источник Life.ru сообщил, что речь идет о самодельном наборе из алюминиевой пудры,
аммиачной селитры и детонатора.Напомним, что взрыв в подземке Северной столицы прогремел днем 3 апреля. В результате происшествия погибли 14 человек, около 50 получили ранения.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Расследование теракта, произошедшего в метро Санкт-Петербурга, продолжается. Тем временем, эксперты с помощью компьютерной графики реконструировали один из возможных вариантов развития событий...»

вчера, 21:43
Хвастун Порошенко "забыл" о теракте в Петербурге

Президент Украины Петр Порошенко всегда оперативно реагирует на теракты в странах Европы, высказывая соболезнования пострадавшим народам. Однако трагедию, случившуюся в метро Санкт-Петербурга, он предпочел проигнорировать...»

вчера, 21:28
Назван тип сработавшей в метро Петербурга бомбы

Сотрудники правоохранительных органов установили тип устройства, приведенного в действие в метро Санкт-Петербурга..»

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Порошенко выпросил миллиард у МВФ

Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда (МВФ) намерен рассмотреть вопрос о предоставлении Украине транша на сумму один миллиард долларов. Эксперты неоднозначно отнеслись к этим планам, но предположили, что Петр Порошенко получит долгожданные деньги...»

вчера, 20:44
Машиниста взорванного поезда увезли на допрос

Сотрудники прокуратуры Санкт-Петербурга допрашивают машиниста поезда, в одном из вагонов которого днем 3 апреля произошел взрыв..»

вчера, 20:30
Чудом выжившие при теракте в метро Петербурга

Некоторым пассажирам петербургского метро сегодня повезло, и они чудом избежали смерти. По словам одной из жительниц Северной столицы, от трагедии ее спасли забытые дома документы и чашка кофе...»

вчера, 20:13
Как мир отреагировал на теракт в Петербурге

Теракт в Петербургском метрополитене шокировал мировую общественность. Лидеры иностранных государств продолжают выражать свои соболезнования...»

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