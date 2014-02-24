Названа дата похорон Виталия Чуркина

В Министерстве иностранных дел России назвали дату и место похорон известного российского дипломата Виталия Чуркина. Траурная церемония пройдет на Троекуровском кладбище 24 февраля, передает сайт "Аргументы и факты".Прощание с дипломатом состоится в тот же день в Центральной клинической больнице управделами президента России. Начало церемонии назначено на 10:30 мск.
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Письмо Виктора Януковича мировым лидерам пока остается без ответа. Есть ли у экс-президента Украины хоть малейшие шансы снова войти в большую политику или он будет окончательно списан со счетов и останется в истории лишь как политический неудачник?..»
Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов прокомментировал внешний вид министра иностранных дел Бориса Джонсона на утренней пробежке в Лондоне. Депутат отметил, что для российских дипломатов появление в городском парке в семейных трусах, как это сделал Джонсон, недопустимо...»
Видео с пьяным президентом Украины Петром Порошенко, рассуждающим об "агрессии России" на встрече с военнослужащими вооруженных сил Украины (ВСУ), вызвало у пользователей Сети возмущение, негодование и смех. Многие сразу заметили, что украинский лидер не смог с первого раза выговорить слово "прапорщики"...»
В канун Дня защитника Отечества в Сети появился захватывающий фильм, снятый летом 2016 года в подмосковном военном парке "Патриот". Известные ведущие радиостанций "Маяк" и "ВестиФМ" показали свои возможности на московском этапе "Гонки Героев"...»