Названа дата встречи Путина с Нетаньяху

В Кремле рассказали о предстоящих переговорах Владимира Путина с лидерами нескольких государств. Так, президент России встретится с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху и турецкий лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.Беседа с израильским политиком состоится 9 марта в Москве. Встреча с президентом Турции пройдет на следующий день, 10 марта, передает РИА Новости.
Власти США назначили нового пресс-секретаря Госдепа: официальным представителем внешнеполитического ведомства станет журналистка Fox News Хизер Нойерт. Dni.Ru узнали, чем известна одна из любимых журналисток Трампа...»
Первые дни марта в отечественной криминальной истории ознаменовались расстрелом одного из самых ловких и изворотливых советских преступников – Юрия Ладжуна. Получивший у оперативников кличку "Ален Делон", брачный аферист без труда соблазнял, а затем с легкостью обманывал доверившихся ему женщин, используя их искренние чувства для своих преступных целей...»
Власти США назначили нового пресс-секретаря Госдепа: официальным представителем внешнеполитического ведомства станет журналистка Fox News Хизер Нойерт. Dni.Ru узнали, чем известна одна из любимых журналисток Трампа...»
Первые дни марта в отечественной криминальной истории ознаменовались расстрелом одного из самых ловких и изворотливых советских преступников – Юрия Ладжуна. Получивший у оперативников кличку "Ален Делон", брачный аферист без труда соблазнял, а затем с легкостью обманывал доверившихся ему женщин, используя их искренние чувства для своих преступных целей...»