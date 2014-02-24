Названа причина нападения на замдиректора "Укрспирта"
31 марта 2017, пятница, 11:14 – СОЧИ-24
В Киеве неизвестные напали на замдиректора "Укрспирта" Игоря Ильчишина. В результате инцидента он получил огнестрельные ранения в области спины и был госпитализирован, передает газета "Аргументы и Факты".В настоящее время в обстоятельствах инцидента разбираются правоохранители. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". По данным Life.ru, покушение на Игоря Ильчишина было совершено в связи с его профессиональной деятельностью.
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В России фитнес-центры стремительно пустеют, теряя значительную часть клиентов и, соответственно, прибыли. По мнению экспертов, дело вовсе не в том, что люди охладели к спорту, просто тренды здорового образа жизни сильно изменились...»
Принято считать, что идеальный партнер для брака – тот, с кем максимальна сексуальная совместимость. Однако последние исследования показали, что качество интимной близости играет не самую главную роль...»