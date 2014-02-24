Неизвестный с ножом набросился на людей около британского парламента
22 марта 2017, среда, 18:30 – ИА СОЧИ-24
Около здания парламента Великобритании в центре Лондона произошло ЧП. Преступник, вооруженный ножом, напал на полицейского, пытаясь прорваться на территорию государственного учреждения. Злоумышленник успел ранить по меньшей мере 12 человек, прежде чем был застрелен. Не исключено, что у него был сообщник. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб британской столицы, сообщает News Executive.
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В эти праздничные дни миллионы людей на огромных пространствах от Средиземного моря до Уральских гор усаживаются за праздничные столы. Мартовский праздник Нового года отмечают многие народы Европы и Азии. Для жителей Казахстана это древнее торжество носит особый характер...»
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