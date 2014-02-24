Несколько семей заблокированы в горящем доме в Москве
5 марта 2017, воскресенье, 11:16 – ИА СОЧИ-24
В Москве в жилом доме на улице Молостовых произошел пожар. По предварительным данным, горит квартира на восьмом этаже здания.Очевидцы сообщают, что несколько семей оказались в огненной ловушке и не могут выбраться из горящего дома. На месте происшествия работают сотрудники МЧС, передает Life.ru.
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Власти США назначили нового пресс-секретаря Госдепа: официальным представителем внешнеполитического ведомства станет журналистка Fox News Хизер Нойерт. Dni.Ru узнали, чем известна одна из любимых журналисток Трампа...»
Первые дни марта в отечественной криминальной истории ознаменовались расстрелом одного из самых ловких и изворотливых советских преступников – Юрия Ладжуна. Получивший у оперативников кличку "Ален Делон", брачный аферист без труда соблазнял, а затем с легкостью обманывал доверившихся ему женщин, используя их искренние чувства для своих преступных целей...»