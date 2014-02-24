Несколько семей заблокированы в горящем доме в Москве

5 марта 2017, воскресенье, 11:16 – ИА СОЧИ-24

В Москве в жилом доме на улице Молостовых произошел пожар. По предварительным данным, горит квартира на восьмом этаже здания.Очевидцы сообщают, что несколько семей оказались в огненной ловушке и не могут выбраться из горящего дома. На месте происшествия работают сотрудники МЧС, передает Life.ru.

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