Неверов: Зарубежные фонды проявляют нездоровое внимание к публикациям Навального

30 марта 2017, четверг, 00:45 – СОЧИ-24

Зампредседателя Госдумы Сергей Неверов считает, что зарубежные структуры, в том числе Госдепартамент США, проявляют "нездоровое внимание" и поддерживают публикации оппозиционера Алексея Навального."Мы видим нездоровое внимание, поддержку со стороны ряда зарубежных структур, в том числе Госдепа США, как публикаций Навального, так и митингов 26 марта, которые сознательно проводились с нарушениями", – написал он на своей странице в Facebook.При этом, по мнению политика, "США самим бы разобраться с то и дело проходящими митингами, и взаимоотношениями (экс-президента США Барака) Обамы, (экс-госсекретаря Хиллари) Клинтон и сомнительных структур"."Ясно же, что блогер Навальный действует в интересах других лиц, мы уже видели это и в отношении "Аэрофлота", и ВТБ, и Роснефти", – подчеркнул Неверов."То, что к имени председателя правительства пытаются "приклеить" фонды – это не что иное, как попытка дискредитации накануне отчета правительства, попытка навязать не имеющую отношения к работе кабинета министров повестку", – заявил вице-спикер.Он напомнил, что "в России существует множество некоммерческих организаций, фондов, чья деятельность не направлена на получение прибыли". "Все они разные, и направление их работы прописано в уставных документах", – добавил парламентарий."Что же касается претензий к якобы низкой арендной плате за земельные участки, то, напомню, что есть разные категории земель с разной стоимостью и вопросы могут задаваться арендатору, арендодателю, но никак не председателю правительства", – добавил Неверов. "Мы работаем с правительством именно по вопросам его компетенции, в том числе, в преддверии предстоящего отчета", – заключил зампредседателя Госдумы.

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