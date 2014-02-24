|30 марта, четверг
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Неверов: Зарубежные фонды проявляют нездоровое внимание к публикациям Навального
30 марта 2017, четверг, 00:45 – СОЧИ-24
Зампредседателя Госдумы Сергей Неверов считает, что зарубежные структуры, в том числе Госдепартамент США, проявляют "нездоровое внимание" и поддерживают публикации оппозиционера Алексея Навального.
"Мы видим нездоровое внимание, поддержку со стороны ряда зарубежных структур, в том числе Госдепа США, как публикаций Навального, так и митингов 26 марта, которые сознательно проводились с нарушениями", – написал он на своей странице в Facebook.
При этом, по мнению политика, "США самим бы разобраться с то и дело проходящими митингами, и взаимоотношениями (экс-президента США Барака) Обамы, (экс-госсекретаря Хиллари) Клинтон и сомнительных структур".
"Ясно же, что блогер Навальный действует в интересах других лиц, мы уже видели это и в отношении "Аэрофлота", и ВТБ, и Роснефти", – подчеркнул Неверов.
"То, что к имени председателя правительства пытаются "приклеить" фонды – это не что иное, как попытка дискредитации накануне отчета правительства, попытка навязать не имеющую отношения к работе кабинета министров повестку", – заявил вице-спикер.
Он напомнил, что "в России существует множество некоммерческих организаций, фондов, чья деятельность не направлена на получение прибыли". "Все они разные, и направление их работы прописано в уставных документах", – добавил парламентарий.
"Что же касается претензий к якобы низкой арендной плате за земельные участки, то, напомню, что есть разные категории земель с разной стоимостью и вопросы могут задаваться арендатору, арендодателю, но никак не председателю правительства", – добавил Неверов. "Мы работаем с правительством именно по вопросам его компетенции, в том числе, в преддверии предстоящего отчета", – заключил зампредседателя Госдумы.
Источник:
В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
|Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru
|Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
|2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна.
| «СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.