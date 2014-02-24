Невеста сбежала от полковника Захарченко на шоу "Холостяк"
21 декабря 2016, среда, 11:00 – ИА СОЧИ-24
Невеста сбежала от полковника Захарченко на шоу "Холостяк"
Все новыми интересными подробностями обрастает громкое дело полковника МВД Дмитрия Захарченко, арестованного по подозрению в коррупции. Выяснилось, что бывший чиновник был официально женат на звезде реалити-шоу "Холостяк". Оказалось, что помимо гражданской жены Марины, Захарченко также официально состоял в браке с 29-летней Яной Саратовцевой.С гламурной красоткой полковник МВД начал встречаться с начала 2013 года, однако предложение руки и сердца делать не спешил. Устав от неопределенности в личной жизни, Саратовцева назло Захарченко сбежала на телешоу "Холостяк", сообщает Life.ru. В то время главным героем передачи, за сердце которого соревновались девушки, был Максим Чернявский. Стоит отметить, что Яна сразу же ярко проявила себя на шоу и вызвала симпатию тележениха. Однако поведение красотки вызвало недовольство Захарченко. Он потребовал, чтобы Саратовцева немедленно покинула программу, пообещав на ней жениться. В итоге Яна ушла с телешоу, и в ноябре 2013 года пара действительно поженилась. Однако брак продлился совсем недолго – чуть менее полутора лет. По некоторым данным, полковник подозревал, что до знакомства с ним девушка занималась эскорт-услугами и после свадьбы это занятие не оставила. В марте 2015 года Саратовцева и Захарченко развелись, после чего полковник вернулся к гражданской жене Марине. Теперь следователи планируют допросить Яну как возможного свидетеля по делу о коррупционном преступлении, в котором подозревается полковник. Так, по данным оперативников, большая часть богатства Захарченко и его родных появилась именно в 2012—2013 годах, когда экс-чиновник работал в Управлении "М". Следователи предполагают, что Саратовцева может сообщить о том, как именно ее бывший муж заработал свое состояние. Напомним, замглавы управления "Т" ГУЭБиПК МВД России Дмитрий Захарченко был задержан 9 сентября 2016 года по делу о получении взятки в особо крупном размере. В ходе обысков в квартире сестры полковника следователи изъяли 8,5 миллиарда рублей. При этом сотрудники правоохранительных органов утверждают, что новые задержания в управлении не связаны с арестом Захарченко.
Депутат Верховной рады Украины от фракции "Батькивщина" Александра Кужель плеснула стакан воды в лицо своего коллеги из Радикальной партии Игоря Мосийчука. Инцидент произошел во время съемок программы Шустер LIVE при обсуждении проекта бюджета на 2017 год...»
Отец Варвары Карауловой раскритиковал вынесенный его дочери приговор Московского военного окружного суда. По его словам, он сотрудничал со следствием при условии, что бывшая студентка философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова пройдет по делу в качестве свидетеля...»
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала решение Верховной рады об исключении Надежды Савченко из украинской делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы. Дипломат напомнила о там, как бывшая летчица попала в ПАСЕ...»
Жители столицы после серии громких происшествий в столичной подземке все более критично относятся к работе метрополитена. Последняя волна возмущения была вызвана отсутствием резервных поездов на фиолетовой ветке: по мнению москвичей, это превращает поездку в настоящий ад...»
Депутат Верховной рады Украины от фракции "Батькивщина" Александра Кужель плеснула стакан воды в лицо своего коллеги из Радикальной партии Игоря Мосийчука. Инцидент произошел во время съемок программы Шустер LIVE при обсуждении проекта бюджета на 2017 год...»
Отец Варвары Карауловой раскритиковал вынесенный его дочери приговор Московского военного окружного суда. По его словам, он сотрудничал со следствием при условии, что бывшая студентка философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова пройдет по делу в качестве свидетеля...»
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала решение Верховной рады об исключении Надежды Савченко из украинской делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы. Дипломат напомнила о там, как бывшая летчица попала в ПАСЕ...»
Жители столицы после серии громких происшествий в столичной подземке все более критично относятся к работе метрополитена. Последняя волна возмущения была вызвана отсутствием резервных поездов на фиолетовой ветке: по мнению москвичей, это превращает поездку в настоящий ад...»