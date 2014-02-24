Нигерийские пираты освободили российских моряков

Российские моряки, захваченные в плен нигерийскими пиратами, были освобождены. Об успешном завершении переговоров рассказал уполномоченный по правам человека города Севастополя Павел Буцай.Освобожденные моряки находятся во Франкфурте. "Все живы и здоровы, переговоры прошли успешно, вернулись все восемь захваченных членов экипажа – семеро россиян и один украинец", – цитирует Буцая ТАСС.
Власти США назначили нового пресс-секретаря Госдепа: официальным представителем внешнеполитического ведомства станет журналистка Fox News Хизер Нойерт. Dni.Ru узнали, чем известна одна из любимых журналисток Трампа...»
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Власти США назначили нового пресс-секретаря Госдепа: официальным представителем внешнеполитического ведомства станет журналистка Fox News Хизер Нойерт. Dni.Ru узнали, чем известна одна из любимых журналисток Трампа...»
Первые дни марта в отечественной криминальной истории ознаменовались расстрелом одного из самых ловких и изворотливых советских преступников – Юрия Ладжуна. Получивший у оперативников кличку "Ален Делон", брачный аферист без труда соблазнял, а затем с легкостью обманывал доверившихся ему женщин, используя их искренние чувства для своих преступных целей...»