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Новым главредом "Ведомостей" станет топ-менеджер Первого канала

22 марта 2017, среда, 20:44 – ИА СОЧИ-24


Совет директоров издания "Ведомости" назвал нового главного редактора. Ответственный пост получил топ-менеджер Первого канала Илья Булавинов.Прежний главный редактор Татьяна Лысова останется в совете директоров до конца 2017 года, передает Ura.ru. Булавинов вступит в должность в середине апреля.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 20:44
Новым главредом "Ведомостей" станет топ-менеджер Первого канала

Совет директоров издания "Ведомости" назвал нового главного редактора..»

сегодня, 20:01
В Казахстане отмечают традиционный Новый год

В эти праздничные дни миллионы людей на огромных пространствах от Средиземного моря до Уральских гор усаживаются за праздничные столы. Мартовский праздник Нового года отмечают многие народы Европы и Азии. Для жителей Казахстана это древнее торжество носит особый характер...»

сегодня, 20:01
Как Россия ответит на подлую выходку Киева

Представительнице России на "Евровидении-2017" Юлии Самойловой на три года запретили въезд на Украину. Dni.Ru выяснили реальные причины такого шага со стороны официального Киева, а также опросили экспертов по поводу возможных ответных действий России...»

сегодня, 19:59
Мощный взрыв в жилом доме в Москве попал на видео

Появилось видео взрыва, предшествующего сильному пожару в многоэтажке на Изумрудной улице в Москве. В результате происшествия погибли два человека...»

сегодня, 19:45
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сегодня, 19:29
Полиция начала эвакуацию людей в центре Лондона

Правоохранительные органы Лондона проводят эвакуацию жителей центрального района города, где произошел теракт..»

сегодня, 18:59
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