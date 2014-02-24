Новым главредом "Ведомостей" станет топ-менеджер Первого канала
22 марта 2017, среда, 20:44 – ИА СОЧИ-24
Совет директоров издания "Ведомости" назвал нового главного редактора. Ответственный пост получил топ-менеджер Первого канала Илья Булавинов.Прежний главный редактор Татьяна Лысова останется в совете директоров до конца 2017 года, передает Ura.ru. Булавинов вступит в должность в середине апреля.
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Трагедия в Лондоне произошла ровно год спустя после теракта в Брюсселе 22 марта 2016 года. Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев уверен, что это не может быть случайным совпадением...»
В эти праздничные дни миллионы людей на огромных пространствах от Средиземного моря до Уральских гор усаживаются за праздничные столы. Мартовский праздник Нового года отмечают многие народы Европы и Азии. Для жителей Казахстана это древнее торжество носит особый характер...»
Представительнице России на "Евровидении-2017" Юлии Самойловой на три года запретили въезд на Украину. Dni.Ru выяснили реальные причины такого шага со стороны официального Киева, а также опросили экспертов по поводу возможных ответных действий России...»