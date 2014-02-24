Новым пресс-секретарем Госдепа США станет журналистка
5 марта 2017, воскресенье, 12:45 – ИА СОЧИ-24
В руководстве Госдепартамента США приняли решение относительно должности пресс-секретаря ведомства. На этот пост будет назначена журналистка Fox News Хизер Нойерт, передает Bloomberg.Соответствующее решение было принято в начале марта. Нойерт ведет утреннюю передачу Fox & Friends, которую Дональд Трамп называл одной из своих любимых.
Власти США назначили нового пресс-секретаря Госдепа: официальным представителем внешнеполитического ведомства станет журналистка Fox News Хизер Нойерт. Dni.Ru узнали, чем известна одна из любимых журналисток Трампа...»
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Власти США назначили нового пресс-секретаря Госдепа: официальным представителем внешнеполитического ведомства станет журналистка Fox News Хизер Нойерт. Dni.Ru узнали, чем известна одна из любимых журналисток Трампа...»
Первые дни марта в отечественной криминальной истории ознаменовались расстрелом одного из самых ловких и изворотливых советских преступников – Юрия Ладжуна. Получивший у оперативников кличку "Ален Делон", брачный аферист без труда соблазнял, а затем с легкостью обманывал доверившихся ему женщин, используя их искренние чувства для своих преступных целей...»