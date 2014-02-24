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Новым пресс-секретарем Госдепа США станет журналистка

5 марта 2017, воскресенье, 12:45 – ИА СОЧИ-24


В руководстве Госдепартамента США приняли решение относительно должности пресс-секретаря ведомства. На этот пост будет назначена журналистка Fox News Хизер Нойерт, передает Bloomberg.Соответствующее решение было принято в начале марта. Нойерт ведет утреннюю передачу Fox & Friends, которую Дональд Трамп называл одной из своих любимых.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Утром 5 марта на востоке Москвы произошел крупный пожар. В результате возгорания несколько семей оказались в огненной ловушке – сотрудникам МЧС удалось спасти пострадавших...»

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