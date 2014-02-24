Одну из станций Московского метрополитена закрыли на год

25 марта 2017, суббота, 11:31 – СОЧИ-24

Пресс-служба Московского метрополитена сообщила о закрытии ряда вестибюлей станций на выходные. Так, 25 и 26 марта пассажиры не смогут воспользоваться северным выходом станции "Нахимовский проспект" и южным выходом станции "Тушинская". Кроме того, в воскресенье будет закрыта центральная часть Калужско-Рижской линии.Также на 12 месяцев закрылась станция "Спортивная". Ее будут реставрировать к проведению ЧМ-2018 по футболу.

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