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Опубликован стих Лаврова в память о Чуркине
21 февраля 2017, вторник, 12:46 – ИА СОЧИ-24
МИД России опубликовал стихотворение Сергея Лаврова о
постпреде при ООН Виталии Чуркине. В тексте министр упоминает совместной
работе во время военного конфликта на Балканах. Стихотворение датировано 1994
годом.
"В Сараево, где тогда ежедневно работали снайперы, и встретил
он свой 42-й день рождения, добившись нужного результата, и мне захотелось
поздравить его стихами", – пояснил Сергей Лавров.
Сквозь буран, снегопады, заносы,
Под прицелами натовских дул
И под взглядом Акаши раскосым
Дипломат свою линию гнул.
Ни угрозы и ни ультиматум
Не сломили движенье вперед.
Аплодирует мир дипломату,
По заслугам хвалу воздает.
Не придумаешь лучше момента —
День рожденья отметить в бою.
Специальный посол президента
С честью сделал работу свою.
На исходе боснийских баталий
Пьем за эти мужские дела.
От души поздравляем, Виталий!
С Днем рождения! Наша взяла!
Источник:
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