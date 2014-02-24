ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

Опубликовано видео с места ДТП с автобусом под Рязанью

6 апреля 2017, четверг, 08:29 – СОЧИ-24


В Михайловском районе Рязанской области автобус Москва-Элиста
столкнулся с грузовиком. В результате ДТП, которое произошло на 215-м километре
федеральной трассы М6 "Каспий", погибли два человека – водитель и пассажир
автобуса. Травмы получил 31 человек, передает РИА ФАН.
По предварительным данным, автоавария произошла из-за того,
что один из водителей уснул за рулем. "Погодные условия не могли ему помешать.
С дорожным покрытием тоже все в порядке", – сообщил представитель регионального
управления МВД России.
Все обстоятельства инцидента устанавливаются. Видео с места
ДТП опубликовал РЕН ТВ.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 10:15
На западе Москвы найдено тело избитого пенсионера

В квартире на западе столицы найден мертвым 71-летний мужчина..»

сегодня, 10:00
Трамп отказался делиться с Путиным секретами

Президент США Дональд Трамп решил держать дистанцию в отношениях с Россией. В частности, он не намерен делиться информацией...»

сегодня, 09:46
Воссоздана хроника теракта в метро Петербурга

В Сети появилась видеохроника теракта, произошедшего 3 апреля в метро Санкт-Петербурга. Автор ролика для этого посетил станции "Сенная площадь" и "Технологический институт", между которыми и прогремел взрыв...»

сегодня, 09:44
В ДТП на шоссе Энтузиастов пострадали четыре человека

В столице на шоссе Энтузиастов автомобиль Opel врезался в фонарный столб..»

сегодня, 09:30
Белый дом сотряс секс-скандал

Сотрудник Секретной службы США, который отвечает за охрану вице-президента США Майкла Пенса, стал виновником секс-скандала. Мужчину уличили в связи с проституткой...»

сегодня, 09:14
Россия нашла способ отомстить Эрдогану

В России нашли способ отомстить Турции во главе с ее лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом за нарушение правил торговли между двумя государствами. Наша страна может потеснить конкурента на рынке экспорта подсолнечного масла...»

сегодня, 09:00
Опубликовано видео с места смертельного столкновения автобуса и фуры

В Михайловском районе Рязанской области автобус Москва-Элиста столкнулся с грузовиком..»

сегодня, 08:58
Украинцы издеваются над россиянами после теракта

После взрыва в петербургском метро участились анонимные звонки о якобы заложенных в транспорте бомбах. Большая часть сообщений поступает с территории Украины...»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 10:15
На западе Москвы найдено тело избитого пенсионера

В квартире на западе столицы найден мертвым 71-летний мужчина..»

сегодня, 10:00
Трамп отказался делиться с Путиным секретами

Президент США Дональд Трамп решил держать дистанцию в отношениях с Россией. В частности, он не намерен делиться информацией...»

сегодня, 09:46
Воссоздана хроника теракта в метро Петербурга

В Сети появилась видеохроника теракта, произошедшего 3 апреля в метро Санкт-Петербурга. Автор ролика для этого посетил станции "Сенная площадь" и "Технологический институт", между которыми и прогремел взрыв...»

сегодня, 09:44
В ДТП на шоссе Энтузиастов пострадали четыре человека

В столице на шоссе Энтузиастов автомобиль Opel врезался в фонарный столб..»

сегодня, 09:30
Белый дом сотряс секс-скандал

Сотрудник Секретной службы США, который отвечает за охрану вице-президента США Майкла Пенса, стал виновником секс-скандала. Мужчину уличили в связи с проституткой...»

сегодня, 09:14
Россия нашла способ отомстить Эрдогану

В России нашли способ отомстить Турции во главе с ее лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом за нарушение правил торговли между двумя государствами. Наша страна может потеснить конкурента на рынке экспорта подсолнечного масла...»

сегодня, 09:00
Опубликовано видео с места смертельного столкновения автобуса и фуры

В Михайловском районе Рязанской области автобус Москва-Элиста столкнулся с грузовиком..»

сегодня, 08:58
Украинцы издеваются над россиянами после теракта

После взрыва в петербургском метро участились анонимные звонки о якобы заложенных в транспорте бомбах. Большая часть сообщений поступает с территории Украины...»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.