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Опубликовано видео с места ДТП с автобусом под Рязанью
6 апреля 2017, четверг, 08:29 – СОЧИ-24
В Михайловском районе Рязанской области автобус Москва-Элиста
столкнулся с грузовиком. В результате ДТП, которое произошло на 215-м километре
федеральной трассы М6 "Каспий", погибли два человека – водитель и пассажир
автобуса. Травмы получил 31 человек, передает РИА ФАН.
По предварительным данным, автоавария произошла из-за того,
что один из водителей уснул за рулем. "Погодные условия не могли ему помешать.
С дорожным покрытием тоже все в порядке", – сообщил представитель регионального
управления МВД России.
Все обстоятельства инцидента устанавливаются. Видео с места
ДТП опубликовал РЕН ТВ.
Источник:
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