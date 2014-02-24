Опубликовано видео с места смертельного столкновения автобуса и фуры
6 апреля 2017, четверг, 09:00 – СОЧИ-24
В Михайловском районе Рязанской области автобус Москва-Элиста столкнулся с грузовиком. В результате ДТП, которое произошло на 215-м километре федеральной трассы М6 "Каспий", погибли два человека – водитель и пассажир автобуса. Травмы получил 31 человек, передает РИА ФАН.По предварительным данным, автоавария произошла из-за того, что один из водителей уснул за рулем. "Погодные условия не могли ему помешать. С дорожным покрытием тоже все в порядке", – сообщил представитель регионального управления МВД России.Все обстоятельства инцидента устанавливаются. Видео с места ДТП опубликовал РЕН ТВ.
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