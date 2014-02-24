Осужденной за репост воспитательнице отменили приговор
6 марта 2017, понедельник, 09:46 – ИА СОЧИ-24
Курганский областной суд отменил приговор в отношении воспитательницы Евгении Чудновец, которая была осуждена за репост в социальных сетях ролика с издевательствами над ребенком, передает "Газета.ru". Заседание проходило в закрытом режиме. Адвокат воспитательницы ранее обещал, что помимо отмены приговора, его подзащитной выплатят компенсацию и принесут извинения. Напомним, воспитательница детского сада и мать малолетнего ребенка Евгения Чудновец была осуждена Катайским районным судом Курганской области на шесть месяцев колонии. На своей странице "ВКонтакте" женщина сделал репост с записью издевательств над ребенком, чтобы обратить внимание общественности на происходящее. Ее же обвинили в распространении детской порнографии.
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Курганский областной суд отменил приговор в отношении воспитательницы Евгении Чудновец, которая была осуждена за репост в социальных сетях ролика с издевательствами над ребенком, передает "Газета.ru"..»
В Турции арестовали россиянку, которая может быть причастна к убийству российского посла Андрея Карлова. Известно, что девушка, общавшаяся с застрелившим дипломата Мевлютом Алтынташем, работала в сфере секс-услуг...»
Президент Украины Петр Порошенко сообщил об "историческом моменте" – по его словам, страна готова предоставить в Международном суде ООН в Гааге доказательства "преступлений России". Киев считает, что Москва нарушила две конвенции...»
Президент Республики Сербской (РС, государственное образование на территории Боснии и Герцеговины (БиГ). – Прим. ред.) Милорад Додик назвал крымский вопрос решенным. Он отметил, что "волю народа надо уважать"...»
Не исключено, что торговая блокада в Донбассе отрицательно скажется не только на экономике Украины, но и на бизнесе российских предпринимателей. В частности, из-за военного конфликта миллиардер Роман Абрамович может не продать свой завод...»
Курганский областной суд отменил приговор в отношении воспитательницы Евгении Чудновец, которая была осуждена за репост в социальных сетях ролика с издевательствами над ребенком, передает "Газета.ru"..»