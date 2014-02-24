Отстраненный лыжник Легков оказался чист от допинга
25 января 2017, среда, 22:14 – ИА СОЧИ-24
Отстраненный лыжник Легков оказался чист от допинга
Допинг-пробы отстраненного российского лыжника Александра Легкова, взятые во время Олимпиады-2014 в Сочи, дали отрицательный результат и не имеют признаков вскрытия, передает ТАСС со ссылкой на адвоката спортсмена Кристофа Вишеманна. Также стало известно, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) оставила в силе временное отстранение Легкова и другого российского лыжника Евгения Белова. Вишеманн заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) не смог предоставить доказательств нарушений антидопинговых правил со стороны Легкова и Белова.
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Допинг-пробы отстраненного российского лыжника Александра Легкова, взятые во время Олимпиады-2014 в Сочи, дали отрицательный результат и не имеют признаков вскрытия, передает ТАСС со ссылкой на адвоката спортсмена Кристофа Вишеманна..»
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Допинг-пробы отстраненного российского лыжника Александра Легкова, взятые во время Олимпиады-2014 в Сочи, дали отрицательный результат и не имеют признаков вскрытия, передает ТАСС со ссылкой на адвоката спортсмена Кристофа Вишеманна..»
Летчики Королевских военно-воздушных сил Великобритании сняли с воздуха сопровождение российской авианосной морской группировки во время ее прохода через пролив Ла-Манш. Соответствующий ролик был опубликован таблоидом Daily Mail...»
Обрушившийся на днях на южные штаты США мощный торнадо, как сообщается, унес вместе с собой прятавшуюся в ванной жительницу города Смитленд в штате Техас. Женщина осталась практически невредимой, получив лишь легкие порезы и небольшие ушибы, передает издание The Washington Post...»